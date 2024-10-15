За два месяца военные подали 10 000 электронных рапортов через Армию+

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С 8 августа военные подали более 10 000 электронных рапортов в приложении Армия+, сообщило Министерство обороны.

Речь идет о документах, которые защитники подписали в приложении и подали через Армия ID на своего командира. Эти рапорты имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

"Количество поданных рапортов растет ежедневно на 150-200. И это очень хороший показатель, поскольку все больше военнослужащих испытывают преимущества электронных рапортов, которые не теряются и создаются быстро и без ошибок, в отличие от бумажных", – заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По данным МО, более 1000 воинских частей внедрили приложение и около 4000 электронных рапортов уже проработаны в системе электронного документооборота и получили согласование или были отклонены с указанием причины.

Больше всего рапортов в Армия+ принадлежит Десантно-штурмовым войскам, которые являются лидерами в этом процессе, отметило Минобороны.

Сейчас в приложении есть 11 видов рапортов, разбитых на четыре категории (отпуск, выдача направления, направление и помощь), но оборонное ведомство анонсирует и появление новых документов.

Инфографика: Минобороны

Инфографика: Минобороны

Инфографика: Минобороны

В августе МО сообщало, что к вечеру в первый день запуска в Армия+ успешно авторизовалось 20 000 защитников – столько же пользователей имеют другие системы для войск, которые уже работают несколько лет.

В октябре стала доступна платформа видеоанализа поля боя Vezha, передающая трансляции из дронов в реальном времени и обеспечивающая эффективное поражение россиян.