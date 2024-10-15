За два місяці військові подали понад 10 000 електронних рапортів через Армія+

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З 8 серпня військові подали понад 10 000 електронних рапортів у застосунку "Армія+", повідомило Міністерство оборони.

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Йдеться про документи, котрі захисники підписали у застосунку та подали через Армія ID на свого командира. Ці рапорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

"Кількість поданих рапортів зростає щодня на 150-200. І це дуже хороший показник, оскільки все більше військовослужбовців відчувають переваги електронних рапортів, які не губляться та створюються швидко та без помилок, на відміну від паперових", – заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За даними МО, понад 1000 військових частин впровадили застосунок і близько 4000 електронних рапортів уже опрацьовані у системі електронного документообігу й отримали погодження чи були відхилені із зазначенням причини.

Найбільше рапортів в Армія+ належить Десантно-штурмовим військам, котрі є лідерами у цьому процесі, зауважило Міноборони.

Зараз у застосунку є 11 видів рапортів, розбитих на чотири категорії (відпустка, видання направлення, направлення та допомога), але оборонне відомство анонсує і появу нових документів.

Інфографіка: Міноборони

Інфографіка: Міноборони

Інфографіка: Міноборони

У серпні МО повідомляло, що надвечір у перший день запуску в Армія+ успішно авторизувалися 20 000 захисників – стільки ж користувачів мають інші системи для війська, які вже працюють декілька років.

У жовтні стала доступна платформа відеоаналізу поля бою Vezha, котра передає трансляції з дронів у реальному часі та забезпечує ефективне ураження росіян.