В Армія+ менш ніж за добу авторизувалося 20 000 військових – Міноборони
Надвечір у перший день запуску нового застосунку для військових в Армія+ успішно авторизувалися 20 000 захисників – стільки ж користувачів мають інші системи для війська, які вже працюють декілька років. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
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Застосунок було запущено о 13:00 8 серпня – станом на вечір того ж дня було 20 000 успішних авторизацій в Армія+, повідомила чиновниця.
"Для порівняння: інші системи, які створені достатньо давно і декілька років вже існують в українському війську, мають приблизно такий же обсяг користувачів", – акцентувала Черногоренко.
Також вона повідомила, що юридично Армія+ вже є абсолютно законною та обов'язковою, але військовим зробили певний перехідний період для впровадження цього застосунку.
- 8 серпня відбулася презентація мобільного застосунку для військовослужбовців Армія+, на ній президент Зеленський повідомив, що мета сервісу полягає в тому, аби звільнити військових від паперової роботи.
- У Міноборони повідомили, що в Армія+ будуть доступні електронні рапорти, які матимуть ту ж юридичну силу, що й паперові. Голова Мінцифри повідомив: у першій версії застосунку вже є 11 видів рапортів та унікальний ID-номер військового, завдяки якому можна надсилати ці документи на підпис, а також в Армія+ будуть опитування.
- Застосунок доступний в App Store та Google Play.
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