В Армія+ менш ніж за добу авторизувалося 20 000 військових – Міноборони

Застосунок вже абсолютно законний та обов'язковий, але для військових зробили перехідний період для його впровадження

Фото: Telegram Михайло Федоров

Надвечір у перший день запуску нового застосунку для військових в Армія+ успішно авторизувалися 20 000 захисників – стільки ж користувачів мають інші системи для війська, які вже працюють декілька років. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Застосунок було запущено о 13:00 8 серпня – станом на вечір того ж дня було 20 000 успішних авторизацій в Армія+, повідомила чиновниця.

"Для порівняння: інші системи, які створені достатньо давно і декілька років вже існують в українському війську, мають приблизно такий же обсяг користувачів", – акцентувала Черногоренко.

Також вона повідомила, що юридично Армія+ вже є абсолютно законною та обов'язковою, але військовим зробили певний перехідний період для впровадження цього застосунку.

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