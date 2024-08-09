В Армии+ менее чем за сутки авторизовалось 20 000 военных – Минобороны

Приложение уже абсолютно законно и обязательно, но для военных сделали переходный период для его внедрения

Фото: Telegram Михаил Федоров

К вечеру, в первый день запуска нового приложения для военных, в "Армия+" успешно авторизовалось 20 000 защитников – столько же у пользователей других систем для войска, которые уже работают несколько лет. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Приложение было запущено в 13:00 8 августа – по состоянию на вечер того же дня было 20 000 успешных авторизаций в Армию+, сообщила чиновница.

"Для сравнения: другие системы, созданные достаточно давно и несколько лет уже существующие в украинской армии, имеют примерно такой же объем пользователей", – акцентировала Черногоренко.

Также она сообщила, что юридически Армия+ уже абсолютно законна и обязательна, но военным сделали определенный переходный период для внедрения этого приложения.

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