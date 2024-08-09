В Армии+ менее чем за сутки авторизовалось 20 000 военных – Минобороны
К вечеру, в первый день запуска нового приложения для военных, в "Армия+" успешно авторизовалось 20 000 защитников – столько же у пользователей других систем для войска, которые уже работают несколько лет. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
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Приложение было запущено в 13:00 8 августа – по состоянию на вечер того же дня было 20 000 успешных авторизаций в Армию+, сообщила чиновница.
"Для сравнения: другие системы, созданные достаточно давно и несколько лет уже существующие в украинской армии, имеют примерно такой же объем пользователей", – акцентировала Черногоренко.
Также она сообщила, что юридически Армия+ уже абсолютно законна и обязательна, но военным сделали определенный переходный период для внедрения этого приложения.
- 8 августа состоялась презентация мобильного приложения для военнослужащих Армия+, на ней президент Зеленский сообщил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.
- В Минобороны сообщили, что в Армии+ будут доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные. Глава Минцифры сообщил: в первой версии приложения уже есть 11 видов рапортов и уникальный ID-номер военного, благодаря которому можно отправлять эти документы на подпись, а также в Армия+ будут опросы.
- Приложение доступно в App Store и Google Play.
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