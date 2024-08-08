Федоров раскрыл детали про Армия+: Уже 11 видов рапортов и Армия ID, также будут опросы

Приложение упростит жизнь защитников и уберет лишнюю бюрократию и "тонны бумаг", заявил глава Минцифры

Приложение Армия+ (Фото: Telegram Михаил Федоров)

В первой версии нового приложения "Армия+" уже есть 11 видов рапортов и уникальный ID-номер военного, благодаря которому можно отправлять эти документы на подпись. Также в приложении будут опросы, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров

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"Армия+ упростит жизнь наших защитников и защитниц, уберет лишнюю бюрократию и тонны бумаг", - заявил чиновник.

В первой версии приложения уже доступны 11 видов рапортов, а также Армия ID – уникальный ID-номер, благодаря которому военные могут отправить рапорты на подпись, пояснил Федоров.

Также, анонсировал министр, в приложении будут опросы - таким образом государство сможет оперативно узнавать мнение защитников и защитниц по любому вопросу.

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