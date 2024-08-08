Федоров раскрыл детали про Армия+: Уже 11 видов рапортов и Армия ID, также будут опросы
В первой версии нового приложения "Армия+" уже есть 11 видов рапортов и уникальный ID-номер военного, благодаря которому можно отправлять эти документы на подпись. Также в приложении будут опросы, сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров
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"Армия+ упростит жизнь наших защитников и защитниц, уберет лишнюю бюрократию и тонны бумаг", - заявил чиновник.
В первой версии приложения уже доступны 11 видов рапортов, а также Армия ID – уникальный ID-номер, благодаря которому военные могут отправить рапорты на подпись, пояснил Федоров.
Также, анонсировал министр, в приложении будут опросы - таким образом государство сможет оперативно узнавать мнение защитников и защитниц по любому вопросу.
- 8 августа состоялась презентация мобильного приложения для военнослужащих Армия+, на ней президент Зеленский сообщил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.
- В Минобороны сообщили, что в Армия+ будут доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.
- Приложение доступно в App Store и Google Play.
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