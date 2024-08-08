Федоров розкрив деталі про Армія+: Вже 11 видів рапортів та Армія ID, також будуть опитування
У першій версії нового застосунку Армія+ вже є 11 видів рапортів та унікальний ID-номер військового, завдяки якому можна надсилати ці документи на підпис. Також у застосунку будуть опитування, повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
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"Армія+ спростить життя наших захисників і захисниць, прибере зайву бюрократію та тонни паперів", – заявив посадовець.
У першій версії застосунку вже доступні 11 видів рапортів, а також Армія ID – унікальний ID-номер, завдяки якому військові можуть надіслати рапорти на підпис, пояснив Федоров.
Також, анонсував міністр, у застосунку будуть опитування – у такий спосіб держава зможе оперативно дізнаватися думку захисників та захисниць з будь-якого питання.
- 8 серпня відбулася презентація мобільного застосунку для військовослужбовців Армія+, на ній президент Зеленський повідомив, що мета сервісу полягає в тому, аби звільнити військових від паперової роботи.
- У Міноборони повідомили, що в Армія+ будуть доступні електронні рапорти, які матимуть ту ж юридичну силу, що й паперові.
- Застосунок доступний в App Store та Google Play.
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