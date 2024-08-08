Федоров розкрив деталі про Армія+: Вже 11 видів рапортів та Армія ID, також будуть опитування

Застосунок спростить життя захисників і захисниць та прибере зайву бюрократію й "тонни паперів", заявив голова Мінцифри

Застосунок Армія+ (Фото: Telegram Михайло Федоров)

У першій версії нового застосунку Армія+ вже є 11 видів рапортів та унікальний ID-номер військового, завдяки якому можна надсилати ці документи на підпис. Також у застосунку будуть опитування, повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

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"Армія+ спростить життя наших захисників і захисниць, прибере зайву бюрократію та тонни паперів", – заявив посадовець.

У першій версії застосунку вже доступні 11 видів рапортів, а також Армія ID – унікальний ID-номер, завдяки якому військові можуть надіслати рапорти на підпис, пояснив Федоров.

Також, анонсував міністр, у застосунку будуть опитування – у такий спосіб держава зможе оперативно дізнаватися думку захисників та захисниць з будь-якого питання.

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