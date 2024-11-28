ВМС перші повністю інтегрували застосунок Армія+. Генштаб назвав трійку лідерів
Ілюстративне фото: Міноборони

Військово-морські сили Збройних сил України стали першими, які змогли повністю інтегрувати застосунок Армія+. Про це повідомили у Генштабі.

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Зазначається, що всі без винятку військові частини ВМС опрацювали мінімум один електронний рапорт, який було погоджено або відхилено із зазначенням причини в Армія+.

Загалом трійка лідерів із використання Армія+ виглядає так:

  1. Військово-морські сили.
  2. Сили спеціальних операцій – 96% частин, які опрацьовують електронні рапорти.
  3. Десантно-штурмові війська — 93%.
ВМС перші повністю інтегрували застосунок Армія+. Генштаб назвав трійку лідерів

Загалом у ЗСУ на першому місці за кількістю опрацьованих електронних рапортів перебуває 148 окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ. Вже опрацьовано понад 700 електронних рапортів.

"Це схоже на справжнє змагання у ЗСУ, хто перший переведе всі свої частини на роботу в цифровому форматі. Хочу також відзначити Оперативне командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ. Як і ВМС, всі їхні військові частини почали опрацьовувати рапорти через застосунок", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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