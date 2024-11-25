Переведення через "Армія+": 900 військових вже отримали погодження

Загалом за 10 днів було подано 4500 рапортів на зміну місця служби

Український військовий (Фото: Depositphotos)

За 10 днів роботи сервісу переведення у мобільному застосунку "Армія+" вже 900 військовослужбовців отримали погодження на зміну місця служби. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Від 25 листопада військовослужбовці, які подаватимуть рапорти на зміну місця служби через "Армія+", у разі погодження бачитимуть номер наказу на переведення. Щоб отримати доступ до цього функціоналу, потрібно оновити застосунок до найновішої версії.

Для військових, які тільки подають рапорти, сповіщення з номером наказу надходитиме автоматично разом з інформуванням про погодження переведення.

А військовим, які раніше вже отримали погодження на переведення, але не мають інформації про формування відповідного наказу, потрібно звернутись у службу підтримки в розділі "Меню".

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що за 10 днів роботи сервісу було подано 4500 рапортів на зміну місця служби. З них 4200 вже опрацьовані Кадровим центром Збройних Сил України, а 900 – отримали погодження.

"Завдяки оновленню наші захисники тепер зможуть одразу побачити реквізити наказу. Може здатися, що це незначна зміна, але наявність номера наказу пришвидшує весь процес переведення без необхідності регулярно уточнювати інформацію в стройовій", – сказала Черногоренко.

Загалом за понад три місяці роботи в "Армія+" авторизувалося 415 000 військовослужбовців, які встигли подати 26 000 рапортів. На сьогодні в застосунку доступно 17 видів рапортів, зокрема на відпустку, матеріальну допомогу та отримання довідки про проходження служби.