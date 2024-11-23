За тиждень на онлайн-переведення в армії подано більш ніж 2600 рапортів – які найпоширеніші помилки

Необхідно прикріпити до рапорту усі сторінки посвідчення та вказати період участі у бойових діях у рекомендаційному листі

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За тиждень опрацьовано 2 664 електронні рапорти військових на переведення в інший підрозділ, поданих через застосунок "Армія+", повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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За її словами, 811 рапортів вже отримали погодження.

Черногоренко зазначила, що тепер для переведення захисникам не потрібно погоджувати свій рапорт із командиром у застосунку та вказувати його Армія ID – за військових це погодження отримає Кадровий центр.

За потреби, Центр може напряму запитати погодження командира без участі військовослужбовця – це стосується переведення придатних бійців між бойовими або тиловими частинами, а також переведення з тилового підрозділу у бойовий офіцерів чи тих, хто обіймає офіцерську посаду, додала чиновниця.

Також під час обробки документів Міноборони зафіксувало поширену помилку – військові прикріплюють до рапорту не всі сторінки свого посвідчення, а для успішного переведення необхідно надати усі записи у чинному військовому документі, зазначила посадовиця.

До того ж важливо, аби у рекомендаційному листі (відношенні) було зазначено період участі у бойових діях – у такий спосіб Кадровий центр матиме "вичерпний перелік даних для ухвалення рішення", пояснила Черногоренко.

Напередодні, 22 листопада, співрозмовник у командуванні Генерального штабу заявив LIGA.net, що командування ЗСУ контролюватиме результати роботи сервісу електронного переведення в армії.