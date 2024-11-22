Командування ЗСУ контролюватиме результати онлайн-переведення в армії – джерело у Генштабі
Командування ЗСУ контролюватиме результати роботи сервісу електронного переведення в армії, повідомив LIGA.net співрозмовник у командуванні Генерального штабу.
Журналістка LIGA.net запитала: що буде з тими командирами, від яких "тікають" військові через систему переведень або через самовільне залишення частини.
За словами співрозмовника, в тих частинах, в яких особовий склад активно переводиться через систему електронних переведень, а також в тих, з яких тікають у СЗЧ, щоби потім поновитись в інших бойових підрозділах, проводитимуться перевірки.
За результатами цих перевірок командири, які не можуть вберегти особовий склад, не дбають про нього або вдаються до неуставних відносин, будуть переведені на інші посади та не допускатимуться до роботи з людьми.
- 12 листопада уряд схвалив постанову, яка запроваджує механізм переведень для військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ.
- Для переведення на нове місце служби необхідна лише копія військового квитка або посвідчення офіцера.
- 16 листопада Міноборони повідомило, що за добу було подано 900 рапортів на переведення в інші місця служби через застосунок "Армія+".