Командування ЗСУ контролюватиме результати онлайн-переведення в армії – джерело у Генштабі

За результатами перевірок командири, які не можуть вберегти особовий склад, будуть переведені на інші посади та не допускатимуться до роботи з людьми

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Командування ЗСУ контролюватиме результати роботи сервісу електронного переведення в армії, повідомив LIGA.net співрозмовник у командуванні Генерального штабу.

Журналістка LIGA.net запитала: що буде з тими командирами, від яких "тікають" військові через систему переведень або через самовільне залишення частини.

За словами співрозмовника, в тих частинах, в яких особовий склад активно переводиться через систему електронних переведень, а також в тих, з яких тікають у СЗЧ, щоби потім поновитись в інших бойових підрозділах, проводитимуться перевірки.

За результатами цих перевірок командири, які не можуть вберегти особовий склад, не дбають про нього або вдаються до неуставних відносин, будуть переведені на інші посади та не допускатимуться до роботи з людьми.