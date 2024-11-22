Командование ВСУ будет контролировать результаты онлайн-переводов в армии – источник
Командование ВСУ будет контролировать результаты работы сервиса электронного перевода в армии, сообщил LIGA.net собеседник в командовании Генерального штаба.
Журналистка LIGA.net спросила: что будет с теми командирами, от которых "убегают" военные через систему переводов или посредством самовольного оставления части.
По словам собеседника, в тех частях, в которых личный состав активно переводится через систему электронных переводов, а также в тех, из которых бегут в СОЧ, чтобы затем возобновиться в других боевых подразделениях, будут проводиться проверки.
По результатам этих проверок командиры, которые не могут сохранить личный состав, не заботятся о нем или прибегают к неуставным отношениям, будут переведены на другие должности и не будут допускаться к работе с людьми.
- 12 ноября правительство одобрило постановление, вводящее механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями ВСУ.
- Для перевода на новое место службы необходима только копия военного билета или удостоверение офицера.
- 16 ноября Минобороны сообщило, что за сутки было подано 900 рапортов на перевод в другие места службы через приложение "Армия+".