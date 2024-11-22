Командование ВСУ будет контролировать результаты онлайн-переводов в армии – источник

Командиры, которые не могут сохранить личный состав, будут переведены на другие должности и не будут допускаться к работе с людьми

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Командование ВСУ будет контролировать результаты работы сервиса электронного перевода в армии, сообщил LIGA.net собеседник в командовании Генерального штаба.

Журналистка LIGA.net спросила: что будет с теми командирами, от которых "убегают" военные через систему переводов или посредством самовольного оставления части.

По словам собеседника, в тех частях, в которых личный состав активно переводится через систему электронных переводов, а также в тех, из которых бегут в СОЧ, чтобы затем возобновиться в других боевых подразделениях, будут проводиться проверки.

По результатам этих проверок командиры, которые не могут сохранить личный состав, не заботятся о нем или прибегают к неуставным отношениям, будут переведены на другие должности и не будут допускаться к работе с людьми.