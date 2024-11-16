В "Армии+" уже 900 рапортов на перевод. В Минобороны показали алгоритм действий – фото

При подаче рапортов возникают ситуации, когда не хватает документов или необходимой информации для проверки данных или должности военнослужащего

Фото: Генштаб ВСУ

В сутки было подано 900 рапортов на перевод в другие места службы через приложение "Армия+". Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, функция онлайн-перевода в "Армия+" была доступна только день назад, и это повлекло за собой некоторые трудности. При подаче рапортов возникают ситуации, когда не хватает документов или необходимой информации для проверки данных или должности военнослужащего.

Чтобы избежать таких проблем, Черногоренко отметила обязательные документы для подачи. В частности, нужно подать:

→ копию или фото военного билета или удостоверение офицера со всеми страницами, содержащими информацию о службе (не только о текущем месте);

→ рекомендательное письмо от части, в которую переводится военный. В случаях перевода из боевой части в тыловую по состоянию здоровья также нужно добавлять вывод ВЛК.

Кроме того, для военных, пригодных к службе, кадровый центр ВСУ может потребовать согласования командира части, если рапорт представляет офицер или военный на офицерской должности, или если защитник переводится между тыловыми или боевыми подразделениями.

Министерство обороны также подготовило инфографику по новому алгоритму подачи заявок для удобства.