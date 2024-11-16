До "Армія+" надійшло 900 рапортів на переведення. У Міноборони надали алгоритм дій – фото

Під час подачі рапортів виникають ситуації, коли не вистачає документів чи необхідної інформації для перевірки даних або посади військовослужбовця

Фото: Генштаб ЗСУ

За добу було подано 900 рапортів на переведення в інші місця служби через застосунок "Армія+". Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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За її словами, функція онлайн-переведення у "Армія+" була доступна лише день тому, і це спричинило деякі труднощі. Під час подачі рапортів виникають ситуації, коли не вистачає документів чи необхідної інформації для перевірки даних або посади військовослужбовця.

Щоб уникнути таких проблем, Черногоренко наголосила на обов'язкових документах для подачі. Зокрема, потрібно подати:

→ копію чи фото військового квитка або посвідчення офіцера з усіма сторінками, що містять інформацію про службу (не тільки про поточне місце);

→ рекомендаційний лист від частини, до якої переводиться військовий. У випадках переведення з бойової частини до тилової за станом здоров'я також потрібно додавати висновок ВЛК.

Крім того, для військових, придатних до служби, кадровий центр ЗСУ може вимагати погодження командира частини, якщо рапорт подає офіцер або військовий на офіцерській посаді, або якщо захисник переводиться між тиловими чи бойовими підрозділами.

Міністерство оборони також підготувало інфографіку з новим алгоритмом подачі заявок для зручності.