За неделю на онлайн-перевод в ВСУ подано более 2600 рапортов: типичные ошибки

Необходимо прикрепить к рапорту все страницы удостоверения и указать период участия в боевых действиях в рекомендательном письме

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За неделю обработано 2664 электронных рапорта военных на перевод в другое подразделение, поданных через приложение "Армия+", сообщила заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, 811 рапортов уже получили согласование.

Черногоренко отметила, что теперь для перевода защитникам не нужно согласовывать свой рапорт с командиром в приложении и указывать его Армия ID – за военных это согласование получит Кадровый центр.

При необходимости Центр может напрямую запросить согласование командира без участия военнослужащего – это касается перевода подходящих бойцов между боевыми или тыловыми частями, а также перевода из тылового подразделения в боевой офицеров или занимающих офицерскую должность, добавила чиновница.

Также во время обработки документов Минобороны зафиксировало распространенную ошибку – военные прикрепляют к рапорту не все страницы своего удостоверения, а для успешного перевода необходимо предоставить все записи в действующем военном документе, отметила чиновница.

К тому же важно, чтобы в рекомендательном письме (отношении) был указан период участия в боевых действиях – таким образом у Кадрового центра будет "исчерпывающий перечень данных для принятия решения", пояснила Черногоренко.

Накануне, 22 ноября, собеседник в командовании Генерального штаба заявил LIGA.net, что командование ВСУ будет контролировать результаты работы сервиса электронного перевода в армии.