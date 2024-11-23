За неделю на онлайн-перевод в ВСУ подано более 2600 рапортов: типичные ошибки
За неделю обработано 2664 электронных рапорта военных на перевод в другое подразделение, поданных через приложение "Армия+", сообщила заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, 811 рапортов уже получили согласование.
Черногоренко отметила, что теперь для перевода защитникам не нужно согласовывать свой рапорт с командиром в приложении и указывать его Армия ID – за военных это согласование получит Кадровый центр.
При необходимости Центр может напрямую запросить согласование командира без участия военнослужащего – это касается перевода подходящих бойцов между боевыми или тыловыми частями, а также перевода из тылового подразделения в боевой офицеров или занимающих офицерскую должность, добавила чиновница.
Также во время обработки документов Минобороны зафиксировало распространенную ошибку – военные прикрепляют к рапорту не все страницы своего удостоверения, а для успешного перевода необходимо предоставить все записи в действующем военном документе, отметила чиновница.
К тому же важно, чтобы в рекомендательном письме (отношении) был указан период участия в боевых действиях – таким образом у Кадрового центра будет "исчерпывающий перечень данных для принятия решения", пояснила Черногоренко.
Накануне, 22 ноября, собеседник в командовании Генерального штаба заявил LIGA.net, что командование ВСУ будет контролировать результаты работы сервиса электронного перевода в армии.
- 12 ноября правительство одобрило постановление, вводящее механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями ВСУ.
- Для перевода на новое место службы необходима только копия военного билета или удостоверение офицера.
- 16 ноября Минобороны сообщило, что за сутки было подано 900 рапортов на перевод в другие места службы через приложение "Армия+".