Перевод через "Армия+": 900 военных уже получили согласование

В общей сложности за 10 дней было подано 4500 рапортов на смену места службы

Украинский военный (Фото: Depositphotos)

За 10 дней работы сервиса перевода в мобильном приложении "Армия+" уже 900 военнослужащих получили согласование на смену места службы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

С 25 ноября военнослужащие, которые будут подавать рапорты на смену места службы через "Армия+", в случае согласования будут видеть номер приказа на перевод. Чтобы получить доступ к этому функционалу, необходимо обновить приложение до новейшей версии.

Для военных, которые только подают рапорты, уведомление с номером приказа будет приходить автоматически вместе с информированием о согласовании перевода.

А военным, ранее уже получившим согласие на перевод, но не имеющим информации о формировании соответствующего приказа, нужно обратиться в службу поддержки в разделе "Меню".

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что за 10 дней работы сервиса было подано 4500 рапортов на смену места службы. Из них 4200 уже обработаны Кадровым центром Вооруженных Сил Украины, а 900 – получили согласование.

"Благодаря обновлению наши защитники теперь смогут сразу увидеть реквизиты приказа. Может показаться, что это незначительное изменение, но наличие номера приказа ускоряет весь процесс перевода без необходимости регулярно уточнять информацию в строевой", — сказала Черногоренко.

Всего за три месяца работы в "Армия+" авторизовалось 415 000 военнослужащих, которые успели подать 26 000 рапортов. На сегодняшний день в приложении доступно 17 видов рапортов, в частности на отпуск, материальную помощь и получение справки о прохождении службы.