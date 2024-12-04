6500 військовим відмовили у переведенні на інше місце служби через "Армія+"
ЗСУ (Фото: Генштаб)

Опрацьовано вже 8500 рапортів на переведення за два з половиною тижні роботи сервісу в застосунку "Армія+". З них відхилено 6500 заяв і 2000 погоджено, повідомили в Міноборони.

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За даними міністерства, 70% рапортів були відхилені з трьох причин:

→ неякісні фото документів;

→ прикріплені не всі копії сторінок з військового документа;

→ рекомендаційний лист старого зразка та має неповну інформацію про службу військового (новий зразок можна завантажити на платформі "Турбота про військовослужбовця").

У кадрового центру Збройних Сил України є 72 години, щоб розглянути рапорт і надати відповідь у застосунку "Армія+". В разі погодження готується відповідний наказ, а військовий отримує сповіщення з його номером і датою.

Наказ повертають до військової частини через систему електронного документообігу.

У Міноборони нагадали, щоб подати рапорт на переведення, потрібен військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від підрозділу, куди військовий планує перевестися.

Додатково може знадобитися висновок військово-лікарської комісії – у випадку переведення з бойової частини у тилову.

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