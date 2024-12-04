6500 військовим відмовили у переведенні на інше місце служби через "Армія+"

В Міноборони нагадали, які документи потрібні для онлайн-рапорта на переведення

ЗСУ (Фото: Генштаб)

Опрацьовано вже 8500 рапортів на переведення за два з половиною тижні роботи сервісу в застосунку "Армія+". З них відхилено 6500 заяв і 2000 погоджено, повідомили в Міноборони.

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За даними міністерства, 70% рапортів були відхилені з трьох причин:

→ неякісні фото документів;

→ прикріплені не всі копії сторінок з військового документа;

→ рекомендаційний лист старого зразка та має неповну інформацію про службу військового (новий зразок можна завантажити на платформі "Турбота про військовослужбовця").

У кадрового центру Збройних Сил України є 72 години, щоб розглянути рапорт і надати відповідь у застосунку "Армія+". В разі погодження готується відповідний наказ, а військовий отримує сповіщення з його номером і датою.

Наказ повертають до військової частини через систему електронного документообігу.

У Міноборони нагадали, щоб подати рапорт на переведення, потрібен військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від підрозділу, куди військовий планує перевестися.

Додатково може знадобитися висновок військово-лікарської комісії – у випадку переведення з бойової частини у тилову.

15 листопада в застосунку "Армія+" запрацювала функція подання рапорту на зміну місця служби.

25 листопада повідомлялося, що за 10 днів роботи сервісу переведення 900 військовослужбовців отримали погодження на зміну місця служби.

ВМС перші повністю інтегрували застосунок "Армія+". До трійки лідерів увійшли також спецпризначенці та десантники.