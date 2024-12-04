6500 військовим відмовили у переведенні на інше місце служби через "Армія+"
Опрацьовано вже 8500 рапортів на переведення за два з половиною тижні роботи сервісу в застосунку "Армія+". З них відхилено 6500 заяв і 2000 погоджено, повідомили в Міноборони.
За даними міністерства, 70% рапортів були відхилені з трьох причин:
→ неякісні фото документів;
→ прикріплені не всі копії сторінок з військового документа;
→ рекомендаційний лист старого зразка та має неповну інформацію про службу військового (новий зразок можна завантажити на платформі "Турбота про військовослужбовця").
У кадрового центру Збройних Сил України є 72 години, щоб розглянути рапорт і надати відповідь у застосунку "Армія+". В разі погодження готується відповідний наказ, а військовий отримує сповіщення з його номером і датою.
Наказ повертають до військової частини через систему електронного документообігу.
У Міноборони нагадали, щоб подати рапорт на переведення, потрібен військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від підрозділу, куди військовий планує перевестися.
Додатково може знадобитися висновок військово-лікарської комісії – у випадку переведення з бойової частини у тилову.
- 15 листопада в застосунку "Армія+" запрацювала функція подання рапорту на зміну місця служби.
- 25 листопада повідомлялося, що за 10 днів роботи сервісу переведення 900 військовослужбовців отримали погодження на зміну місця служби.
- ВМС перші повністю інтегрували застосунок "Армія+". До трійки лідерів увійшли також спецпризначенці та десантники.