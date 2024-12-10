Вознаграждение за уничтоженную технику РФ – военным позволят подавать рапорт через Армию+
Военные смогут подать электронный рапорт для получения вознаграждения за уничтоженную российскую технику – такое нововведение планируется применить "Армия+". Об этом написала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
"У нас в приложении был опрос по этой процедуре. Он стал самым популярным среди всех опросов в Армия+, около 18 000 военных приняли участие", – сообщила чиновница.
По ее словам, в Минобороны услышали о проблемах этого процесса и решили сделать новый сервис для получения такого вознаграждения.
Черногоренко анонсировала, что "уже скоро" в Армия+ запустят новый рапорт как "важный инструмент поддержки и мотивации наших защитников".
Чиновница добавила: нововведение позволит каждому военнослужащему "быстро, без лишних бумаг и бюрократии" предоставить данные об успешном выполнении боевого задания и получить вознаграждение в течение 72 часов с момента, когда рапорт согласуют.
- В мае Минобороны запустило в работу онлайн-калькулятор, в котором военнослужащие смогут самостоятельно рассчитать свое денежное довольствие.
- В тот же месяц правительство утвердило порядок предоставления военнослужащим дополнительного отпуска за уничтоженную военную технику россиян.