Зеленский уволил Гнатова с должности командующего Объединенными силами

Месяц назад Зеленский заявлял, что Андрей Гнатов перейдет в Генеральный штаб

Андрей Гнатов (Фото: Офис президента)

В среду, 26 февраля, президент Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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"Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №148/2025.

26 января Зеленский заявил, что Гнатов, который был одновременно командующим Объединенными силами и оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица", перейдет на должность в Генеральный штаб.

24 июня 2024 года Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля на Гнатова.

30 сентября стало известно, что суд обязал ГБР открыть производство по заявлению начальника штаба бригады "Азов" НГУ Богдана Кротевича по Содолю.

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