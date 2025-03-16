Зеленский назначил Гнатова новым начальником Генштаба ВСУ

Андрей Гнатов (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Гнатова начальником Генерального штаба ВСУ. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

В Генштабе сообщили, что назначение Гнатова состоялось "в целях улучшения качества управления войсками". В последние месяцы он работал заместителем начальника ГШ.

Перед новым главой Генштаба поставлена задача повысить эффективность управленческой вертикали ВСУ (в том числе в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры), оперативность в принятии и реализации решений Ставки верховного главнокомандующего, а также воплощение боевого опыта в планировании и управлении войсками.

Трое офицеров Сил обороны, говоривших с LIGA.net на условиях анонимности, положительно оценили это кадровое изменение.

СПРАВКА. Гнатов в 2001 году окончил Харьковский институт танковых войск. С 2016 по 2018 год руководил штабом 36-й отдельной бригады морской пехоты. С 2018 по 2021 год командовал этой же бригадой. В 2022 году возглавил штаб и стал заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. В июне того же года получил звание бригадного генерала и шеврон от Зеленского. Весной 2023 года Гнатов руководил обороной Бахмута.



Гнатов принимал участие в формировании и командовании украинским Корпусом морской пехоты в конце 2023 – начале 2024 годов.



В то же время часть общественности критикует военного. В частности, в январе 2025 года журналист и военкор Юрий Бутусов обвинял Гнатова в потере контроля над ситуацией на восточном фронте, когда тот возглавлял группировку "Хортица".

Также глава государства подписал указ об увольнении бывшего начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Он занимал этот пост более года – с февраля 2024-го.

Теперь же Баргилевич продолжит службу в должности Генерального инспектора Министерства обороны.

"Новый Генеральный инспектор МО получил важные задачи контроля за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверкой соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны с учетом его богатого управленческого опыта, полученного в Вооруженных Силах", – пояснили в Генштабе.

24 июня 2024 года Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Содоля на Гнатова.

26 февраля президент уволил Гнатова с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Одновременно с этим он руководил оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". После этого военный был назначен заместителем начальника Генштаба.