"Там, где должен быть". Драпатый после разговора с Зеленским заявил, что останется в строю
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый, который на днях подал в отставку на фоне удара России по учебному лагерю в Днепропетровской области, заявил, что доложил президенту Владимиру Зеленскому все, что известно по поводу этой трагедии. Глава государства поручил Драпатому остаться в строю.
"У меня был долгий разговор с президентом. Доложил все, что известно о трагедии на полигоне. О каждом шаге – кто был на месте, кто отвечал за людей, кто должен был действовать", – написал Драпатый, добавив, что объяснил Зеленскому причины решения уйти в отставку.
По его словам, глава государства "услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном – войне, фронте, победе".
"Я благодарен Верховному Главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия", – заявил Драпатый.
По его мнению, следует менять культуру внутри войска. Речь идет об отношении командиров к своим бойцам, к исполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина.
"Получил от президента задачу. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", – подытожил командующий.
- 1 июня 2025 года Россия нанесла ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. Погибли 12 защитников, более 60 ранены.
- Из-за этой трагедии командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку с должности. Военачальник заявил, что в качестве командующего не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов: "Не дожал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность".
- В тот же вечер Зеленский назначил совещание.