"Там, где должен быть". Драпатый после разговора с Зеленским заявил, что останется в строю

Командующий Сухопутными войсками ВСУ доложил президенту все, что известно об ударе РФ по учебному лагерю в Днепропетровской области

Михаил Драпатый (Фото: АрмияInform)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый, который на днях подал в отставку на фоне удара России по учебному лагерю в Днепропетровской области, заявил, что доложил президенту Владимиру Зеленскому все, что известно по поводу этой трагедии. Глава государства поручил Драпатому остаться в строю.

"У меня был долгий разговор с президентом. Доложил все, что известно о трагедии на полигоне. О каждом шаге – кто был на месте, кто отвечал за людей, кто должен был действовать", – написал Драпатый, добавив, что объяснил Зеленскому причины решения уйти в отставку.

По его словам, глава государства "услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном – войне, фронте, победе".

"Я благодарен Верховному Главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия", – заявил Драпатый.

По его мнению, следует менять культуру внутри войска. Речь идет об отношении командиров к своим бойцам, к исполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина.

"Получил от президента задачу. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", – подытожил командующий.