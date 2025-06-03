"Там, де маю бути". Драпатий після розмови із Зеленським заявив, що залишиться у строю

Командувач Сухопутних військ ЗСУ доповів президенту усе, що відомо про удар РФ по навчальному табору у Дніпропетровській області

Михайло Драпатий (Фото: АрміяInform)

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий, який днями подав у відставку на тлі удару Росії по навчальному табору у Дніпропетровській області, заявив, що доповів президенту Володимиру Зеленському усе, що відомо з приводу цієї трагедії. Глава держави доручив Драпатому залишитися у строю.

"Мав тривалу розмову з президентом. Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок – хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти", – написав Драпатий, додавши, що пояснив Зеленському причини рішення піти у відставку.

За його словами, глава держави "почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному – війні, фронті, перемозі".

"Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія", – заявив Драпатий.

На його думку, потрібно змінювати культуру всередині війська. Йдеться про ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна.

"Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", – підсумував командувач.

1 червня 2025 року Росія завдала ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Загинули 12 захисників, понад 60 поранено.

Через цю трагедію командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий подав у відставку з посади. Воєначальник заявив, що як командувач не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів: "Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність".

Того ж вечора Зеленський призначив нараду.