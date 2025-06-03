Драпатого призначено командувачем Об'єднаних сил ЗСУ
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий, який днями подав рапорт на звільнення, очолить Об'єднані сили ЗСУ. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.
"Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Обʼєднаних сил, щоб міг займатися фронтом. Фронтом на 100%", – сказав він.
Також було затверджено призначення Олега Апостола командувачем Десантно-штурмовими військами, а Роберт Бровді (Мадяр) очолив Сили безпілотних систем.
"Це теж більше зосередження на бойових питаннях. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії", – зазначив Зеленський.
Крім того, Вадим Сухаревський призначений заступником командувача оперативного командування "Схід", і першочергове завдання для нього – модернізація цього командування. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу.
Відповідні укази вже опубліковані на сайті Офісу президента.
- 1 червня 2025 року Росія завдала ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Загинули 12 захисників, понад 60 поранено.
- Через цю трагедію командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий подав у відставку з посади. Воєначальник заявив, що як командувач не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів: "Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність".
- Того ж вечора Зеленський призначив нараду.