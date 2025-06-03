Драпатого призначено командувачем Об'єднаних сил ЗСУ

Президент Зеленський заявив, що Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях

Михайло Драпатий (Фото: Facebook)

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий, який днями подав рапорт на звільнення, очолить Об'єднані сили ЗСУ. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Обʼєднаних сил, щоб міг займатися фронтом. Фронтом на 100%", – сказав він.

Також було затверджено призначення Олега Апостола командувачем Десантно-штурмовими військами, а Роберт Бровді (Мадяр) очолив Сили безпілотних систем.

"Це теж більше зосередження на бойових питаннях. Успішний досвід найкращих бригад має бути масштабований в усій армії", – зазначив Зеленський.

Крім того, Вадим Сухаревський призначений заступником командувача оперативного командування "Схід", і першочергове завдання для нього – модернізація цього командування. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу.

Відповідні укази вже опубліковані на сайті Офісу президента.