Загарбники вдарили ракетами по тренувальному полігону ЗСУ – є загиблі та постраждалі

Сухопутні війська заявили, що численних жертв вдалося уникнути завдяки тому, що після сигналу тривоги вчасно були відпрацьовані заходи безпеки

Запуск ракети "Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

22 червня російські окупанти здійснили ракетний удар по тренувальному полігону ЗСУ – є загиблі та поранені серед захисників, повідомили у Сухопутних військах.

Удар прийшовся по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад.

ОНОВЛЕНО. Станом на 17:27 було відомо про трьох загиблих та 11 поранених.

Військові зазначають, що численних жертв вдалося уникнути завдяки тому, що після сигналу тривоги вчасно були відпрацьовані заходи безпеки.

"Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах", – зауважують у повідомленні.

Аби з'ясувати всі обставини інциденту, у Командуванні Сухопутних військ створили спеціальну комісію, на місці також працюють правоохоронці.

Військові додали, що разом із цим вживаються додаткові заходи, аби убезпечити захисників, якщо окупанти завдадуть повторних ударів.

Це не перший випадок, коли загарбники б'ють по тренувальних полігонах ЗСУ. На початку червня, після удару окупантів по полігону на Дніпропетровщині, у відставку подав Михайло Драпатий тодішній командувач Сухопутних військ, генерал-майор, популярний серед військових. Він мотивував своє рішення тим, що не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів: "Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність".

Врешті-решт, Драпатий був призначений командувачем Об'єднаних сил ЗСУ (відповідає за проведення військових операцій), а керувати Сухопутними військами з 19 червня став бригадний генерал Шаповалов.