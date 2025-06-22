Загарбники вдарили ракетами по тренувальному полігону ЗСУ – є загиблі та постраждалі
Запуск ракети "Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

22 червня російські окупанти здійснили ракетний удар по тренувальному полігону ЗСУ – є загиблі та поранені серед захисників, повідомили у Сухопутних військах.

Удар прийшовся по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад.

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ОНОВЛЕНО. Станом на 17:27 було відомо про трьох загиблих та 11 поранених.

Військові зазначають, що численних жертв вдалося уникнути завдяки тому, що після сигналу тривоги вчасно були відпрацьовані заходи безпеки.

"Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах", – зауважують у повідомленні.

Аби з'ясувати всі обставини інциденту, у Командуванні Сухопутних військ створили спеціальну комісію, на місці також працюють правоохоронці.

Військові додали, що разом із цим вживаються додаткові заходи, аби убезпечити захисників, якщо окупанти завдадуть повторних ударів.

  • Це не перший випадок, коли загарбники б'ють по тренувальних полігонах ЗСУ. На початку червня, після удару окупантів по полігону на Дніпропетровщині, у відставку подав Михайло Драпатий тодішній командувач Сухопутних військ, генерал-майор, популярний серед військових. Він мотивував своє рішення тим, що не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів: "Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність".
  • Врешті-решт, Драпатий був призначений командувачем Об'єднаних сил ЗСУ (відповідає за проведення військових операцій), а керувати Сухопутними військами з 19 червня став бригадний генерал Шаповалов.
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