Зеленський призначив нового командувача Сухопутними військами
Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначено бригадного генерала Геннадія Шаповалова. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Голова держави Володимир Зеленський підписав документ.
16 квітня 2024 року Шаповалова було призначено на посаду керівника об'єднаного командування "Південь". 4 лютого 2025 року він оголосив, що йде з посади після нового призначення – 19 січня президент Володимир Зеленський призначив його координувати нову місію НАТО у Вісбадені.
До Шаповалова цю посаду обіймав Михайло Драпатий.
- 1 червня 2025 року Росія завдала ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Загинули 12 захисників, понад 60 поранено.
- Через цю трагедію командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку з посади і заявив, що не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів.
- 3 червня Драпатого було призначено командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.