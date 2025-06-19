Зеленський призначив нового командувача Сухопутними військами

Геннадій Шаповалов (Фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)

Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України призначено бригадного генерала Геннадія Шаповалова. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Голова держави Володимир Зеленський підписав документ.

16 квітня 2024 року Шаповалова було призначено на посаду керівника об'єднаного командування "Південь". 4 лютого 2025 року він оголосив, що йде з посади після нового призначення – 19 січня президент Володимир Зеленський призначив його координувати нову місію НАТО у Вісбадені.

До Шаповалова цю посаду обіймав Михайло Драпатий.