Зеленський провів перестановки у військовому командуванні: укази

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів перестановки у військовому командуванні, на сайті глави держави з'явилися відповідні укази.

Указом №384/2025 Зеленський призначив Драпатого командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, "після довгих обговорень вирішили, що він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом".

До цього Драпатий очолював Сухопутні війська ЗСУ. Хто прийде йому на заміну, поки що невідомо.

Указом №386/2025 Роберта Бровді (Мадяра) було призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ. Натомість з цієї посади указом №383/2025 звільнено Вадима Сухаревського.

У вечірньому відеозверненні президент заявив, що тепер Сухаревський буде заступником командувача оперативного командування "Схід". Першочергове завдання для нього – модернізація цього командування.

Указом №385/2025 Олега Апостола призначено командувачем Десантно-штурмових військ. Указом №382/2025 з цієї посади звільнено Ігоря Скибюка. Тепер він – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ.

1 червня 2025 року Росія завдала ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Загинули 12 захисників, понад 60 поранено.

Через цю трагедію командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий подав у відставку з посади. Воєначальник заявив, що як командувач не зміг повною мірою забезпечити виконання своїх наказів: "Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність".

Того ж вечора Зеленський призначив нараду.