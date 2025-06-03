Зеленский провел перестановки в военном командовании: указы

Согласованы назначения на должности командующих Объединенных сил, Сил беспилотных систем, оперативного командования "Восток" и т.д.

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел перестановки в военном командовании, на сайте главы государства появились соответствующие указы.

Указом №384/2025 Зеленский назначил Драпатого командующим Объединенными силами ВСУ. По словам министра обороны Рустема Умерова, "после долгих обсуждений решили, что он сосредоточится исключительно на боевых вопросах, чтобы полностью заниматься фронтом".

До этого Драпатый возглавлял Сухопутные войска ВСУ. Кто придет ему на замену, пока неизвестно.

Указом №386/2025 Роберт Бровди (Мадяра) был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ. В свою очередь с этой должности указом №383/2025 уволен Вадим Сухаревский.

В вечернем видеообращении президент заявил, что теперь Сухаревский будет заместителем командующего оперативным командованием "Восток". Первоочередная задача для него – модернизация этого командования.

Указом №385/2025 Олег Апостол назначен командующим Десантно-штурмовым войском. Указом №382/2025 с этой должности уволен Игорь Скибюк. Теперь он – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

1 июня 2025 года Россия нанесла ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. Погибли 12 защитников, более 60 ранены.

Из-за этой трагедии командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку с должности. Военачальник заявил, что в качестве командующего не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов: "Не дожал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность".

В тот же вечер Зеленский назначил совещание.