Зеленский сменил главу Херсонской ГВА
Президент Владимир Зеленский назначил Ярослава Шанько новым главой Херсонской городской военной администрации. Соответствующий указ №76/2025-pп появился на сайте главы государства.
"Назначить Шанько Ярослава Викторовича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", – говорится в документе.
Шанько заменил на этом посту Романа Мрочко – тот был назначен в марте 2023 года. До сегодняшнего дня Шанько работал заместителем начальника Херсонской ОВА.
"Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие. Сделаю все, чтобы оправдать его. Понимаю, что впереди – много сложных задач. Однако гарантирую: порядочность, добросовестность и открытость. Никаких громких слов вместо действий", – написал Шанько в Telegram.
- 24 марта 2025 года президент назначил главой Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.
- 7 апреля он подписал указы о назначении послов в ряде государств, в том числе в Китае и Норвегии.
- 26 мая Зеленский назначил глав восьми районных администраций Киева.