Зеленский сменил главу Херсонской ГВА

Ярослав Шанько (Фото: Telegram чиновника)

Президент Владимир Зеленский назначил Ярослава Шанько новым главой Херсонской городской военной администрации. Соответствующий указ №76/2025-pп появился на сайте главы государства.

"Назначить Шанько Ярослава Викторовича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области", – говорится в документе.

Шанько заменил на этом посту Романа Мрочко – тот был назначен в марте 2023 года. До сегодняшнего дня Шанько работал заместителем начальника Херсонской ОВА.

"Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие. Сделаю все, чтобы оправдать его. Понимаю, что впереди – много сложных задач. Однако гарантирую: порядочность, добросовестность и открытость. Никаких громких слов вместо действий", – написал Шанько в Telegram.

24 марта 2025 года президент назначил главой Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

7 апреля он подписал указы о назначении послов в ряде государств, в том числе в Китае и Норвегии.

26 мая Зеленский назначил глав восьми районных администраций Киева.