Появились указы Зеленского о назначении новых послов, в частности, в Китае и Норвегии

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В понедельник, 7 апреля, президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов в ряде государств, включая Китай и Норвегию. Соответствующие документы размещены на сайте Офиса президента.

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Указом №217/2025 глава государства назначил Александра Нечитайло чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китайской Народной Республике. Ранее он работал послом в Малайзии, Филиппинах и в Демократической Республике Восточный Тимор (Тимор-Лешти).

Согласно указу №218/2025, послом Украины в Королевстве Норвегия стал Алексей Гаврыш.

Указом №214/2025 глава государства назначил Виктора Майка послом Украины в Казахстане. В то же время указом №208/2025 Зеленский уволил его с должности посла в Туркменистане.

Кроме того, послом в Ливане назначен Роман Горяйнов, об этом говорится в указе №210/2025. С июня 2016-го он работал генеральным консулом в Милане.

Также, согласно указу №216/2025, Юрий Клименко будет занимать должность посла в Парагвае по совместительству. Он уже посол в Аргентине с 2022 года.

В этот день Зеленский назначил посла Украины в Финляндии. Эту должность будет занимать Михаил Выдойник, говорится в указе №211/2025. С 2018 по 2023 год он работал послом в Дании.

21 декабря 2024 года Зеленский подписал указы об увольнении ряда послов и назначении новых.

7 февраля 2025 года глава государства назначил послов в Молдове и Уругвае.

28 марта Сибига анонсировал назначение посла в Норвегии. Эта должность была вакантной с 2022 года.