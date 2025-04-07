Зеленский назначил бывшего генпрокурора Костина послом в Нидерландах и ОЗХЗ

Андрей Костин (Фото: Офис генерального прокурора)

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего генерального прокурора Андрея Костина послом в Нидерланды и представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.

7 апреля глава государства назначил Костина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Нидерланды, говорится в первом указе.

При этом Зеленский назначил бывшего генерального прокурора постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству, следует из второго документа.

В октябре 2024 года Костин ушел в отставку на фоне скандала с фейковыми инвалидностями прокуроров в Хмельницкой области. Тогда Зеленский заявлял, что чиновник должен понести "политическую ответственность".

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