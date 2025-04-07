Зеленський призначив колишнього генпрокурора Костіна послом в Нідерландах та до ОЗХЗ
Президент Володимир Зеленський призначив колишнього генерального прокурора Андрія Костіна послом до Нідерландів та представником України при Організації із заборони хімічної зброї.
7 квітня голова держави призначив Костіна надзвичайним і повноважним послом України у Королівстві Нідерланди, йдеться у першому указі.
Разом із цим Зеленський призначив колишнього генерального прокурора постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї за сумісництвом, випливає з другого документа.
У жовтні 2024 року Костін пішов у відставку на тлі скандалу з фейковими інвалідностями прокурорів у Хмельницькій області. Тоді Зеленський заявляв, що посадовець має понести "політичну відповідальність".
Нардеп від Слуги народу Костін обіймав посаду генпрокурора з 28 липня 2022 року. Ірину Венедіктову, попередницю Костіна на посту, після звільнення відправили послом до Швейцарії.
Наразі місце генпрокурора залишається вакантним, його обов'язки виконує колишній перший заступник Костіна Олексій Хоменко.
- Також Зеленський підписав укази про призначення послів у низці держав, зокрема у Китаї та Норвегії.