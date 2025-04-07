Зеленський призначив колишнього генпрокурора Костіна послом в Нідерландах та до ОЗХЗ

Президент заявляв, що посадовець має понести "політичну відповідальність" після скандалу з фейковими інвалідностями прокурорів

Андрій Костін (Фото: Офіс генерального прокурора)

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього генерального прокурора Андрія Костіна послом до Нідерландів та представником України при Організації із заборони хімічної зброї.

7 квітня голова держави призначив Костіна надзвичайним і повноважним послом України у Королівстві Нідерланди, йдеться у першому указі.

Разом із цим Зеленський призначив колишнього генерального прокурора постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї за сумісництвом, випливає з другого документа.

У жовтні 2024 року Костін пішов у відставку на тлі скандалу з фейковими інвалідностями прокурорів у Хмельницькій області. Тоді Зеленський заявляв, що посадовець має понести "політичну відповідальність".