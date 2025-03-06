Україна в Гаазі представила докази застосування Росією хімічної зброї

Виступ в Гаазі (Фото: МЗС)

4-5 березня в Гаазі під час засідання Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) українська делегація представила докази системних порушень Конвенції про заборону хімічної зброї з боку Росії. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

Глава делегації, заступник директора департаменту міжнародної безпеки МЗС Андрій Касьянов наголосив на збільшенні випадків використання Росією небезпечних хімічних речовин, зокрема хімічних засобів боротьби із заворушеннями, як методу ведення війни проти України.

За даними Міністерства оборони, з лютого 2023 по лютий 2025 року зафіксовано понад 6900 випадків застосування боєприпасів із хімічними речовинами. Лише за період з 24 грудня 2024-го до 24 січня 2025-го зафіксовано 844 такі випадки. Також зафіксовано понад 2100 звернень військовослужбовців до медичних закладів із симптомами хімічного ураження, у тому числі три летальні випадки.

Україна привернула увагу до звіту, в якому було підтверджено, що передані Києвом докази у формі чотирьох російських газових гранат і відповідних зразків ґрунту і трави, місять речовину CS, яка входить до складу засобів ведення боротьби із масовими заворушеннями. Вказані гранати виготовляються на російських підприємствах, зокрема в науковому центрі "Прикладної хімії" та Науково-прикладному інституті прикладної хімії.

Касьянов також підкреслив важливість подальшої ізоляції Росії на міжнародній арені та недопущення її до складу Виконавчої ради ОЗХЗ третій рік поспіль.

16 грудня 2024 року в Україні заочно отримав підозру російський генерал Кирилов, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони.

17 грудня стало відомо, що Кирилова підірвали в Москві. За ліквідацією стоїть СБУ.

28 лютого 2025 року СБУ повідомила, що заочну підозру отримав російський командир, який віддав наказ атакувати українських захисників у Донецькій області забороненою хімічною зброєю.