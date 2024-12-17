З'явилося відео, як СБУ підірвала російського генерала Кирилова у Москві

Раніше співрозмовник у правоохоронних органах повідомляв, що за ліквідацією Кирилова стоїть СБУ

Фото: Ресурси пропагандистів РФ

З'явилося відео моменту підриву начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова у Москві 17 грудня. Відповідний ролик LIGA.net отримала від співрозмовника у Службі безпеки України.

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На кадрах видно, як генерал Кирилов із помічником виходять із будівлі, а поряд стоїть самокат. Як тільки вони опиняються в зоні дії вибухового пристрою – самокат злітає в повітря.

Раніше співрозмовник у правоохоронних органах повідомляв, що за ліквідацією Кирилова стоїть СБУ.

16 грудня 2024 року СБУ заочно повідомила про підозру Кирилову. З лютого 2022 року за наказом Кирилова зафіксовано понад 4800 випадків використання ворогом хімбоєприпасів, стверджували правоохоронці.

Вранці 17 грудня у Москві пролунав вибух, у найближчих квартирах вибило шибки від вибухової хвилі. Пропагандисти РФ одразу заявили, що вбито Кирилова.