У Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ – джерело

Валерій Транковський відповідальний за удар по Вінниці у липні 2022-го та інші атаки по інших мирних містах

Служба безпеки України ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського у тимчасово окупованому Севастополі, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.

За його словами, сьогоднішній підрив автомобіля керівника штабу 41 бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ Росії є успішною спецоперацією СБУ — унаслідок вибуху окупанту відірвало ноги, він помер від втрати крові.

Транковський є воєнним злочинцем, котрий віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по українських цивільних об'єктах, зокрема, саме він обстріляв Вінницю ракетами "Калібр" у липні 2022-го, через що загинуло 29 мирних мешканців.

Також загарбник брав участь у неодноразових обстрілів Одеси та інших мирних міст, через що загинуло багато цивільних, а отже він був абсолютно законною ціллю з погляду законів та звичаїв ведення війни, акцентував співбесідник у СБУ.

Валерій Транковський (Фото: відкриті джерела)

Валерій Транковський (Фото: відкриті джерела)

Російські ресурси заявляють, що за Таранковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій підірвали дистанційно.

"Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння – це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився", – зауважив співрозмовник в українській спецслужбі.

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