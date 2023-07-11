Сім пострілів із макарова: у ГУР розповіли, що трапилося з командиром "Краснодара"

Колишнього командира підводного човна Чорноморського флоту РФ "Краснодар" Сергія Ржицького було вбито сімома пострілами з пістолета Макарова, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

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За даними ГУР, рано-вранці 10 липня Ржицький вирушив на пробіжку в краснодарському парку культури та відпочинку ім. 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку у нього було зроблено сім пострілів із пістолета Макарова, через отримані поранення Ржицький помер на місці.

Розвідка зазначає, що через сильний дощ у парку було безлюдно, тому свідків події не було.

Капітан 2-го рангу Ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Був командиром підводного човна "Алроса", потім був призначений командиром підводного човна Б-265 "Краснодар" проєкту 636.6 "Варшав'янка" Чорноморської дивізії підводних човнів. Субмарини цього підрозділу завдають ударів по мирних містах України крилатими ракетами "Калібр".

Вночі 6 липня окупанти атакували Львів десятьма "Калібрами". Семеро збила ППО. Одна з ракет влучила у житловий будинок, загинули 10 людей.

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