Ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до десяти
07.07.2023, 07:38
Ліквідація наслідків російської атаки у Львові (Фото: ДСНС)
оновлено
У Львові зросла до дев'ятьох осіб кількість загиблих унаслідок ракетної атаки, вчиненої Росією у ніч проти 6 липня. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.
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Зазначається, що 42 людини отримали поранення, троє з них – діти.
У відомстві повідомили про продовження рятувально-пошукових робіт.
ОНОВЛЕНО о 7:44. Міський голова Львова Садовий повідомив, що під завалами було знайдено тіло жінки. Кількість загиблих зросла до 10. Після вивільнення загиблої з-під завалів рятувально-пошукову операцію буде завершено, написав він.
- Вночі 6 липня держава-терорист РФ завдала удару крилатими ракетами "Калібр" по багатоповерхівці у Львові.
- Президент Зеленський поділився у соцмережах відео з наслідками цієї ракетної атаки російських окупантів та пообіцяв "відчутну відповідь ворогу".
- Після скарг мешканців, міська влада Львова заборонила закривати укриття.
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