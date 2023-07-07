Ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до десяти

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У Львові зросла до дев'ятьох осіб кількість загиблих унаслідок ракетної атаки, вчиненої Росією у ніч проти 6 липня. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.

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Зазначається, що 42 людини отримали поранення, троє з них – діти.

У відомстві повідомили про продовження рятувально-пошукових робіт.

ОНОВЛЕНО о 7:44. Міський голова Львова Садовий повідомив, що під завалами було знайдено тіло жінки. Кількість загиблих зросла до 10. Після вивільнення загиблої з-під завалів рятувально-пошукову операцію буде завершено, написав він.

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