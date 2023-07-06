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У ніч проти 6 липня Росія вдарила крилатими ракетами "Калібр" по багатоповерхівці у Львові, внаслідок чого загинули чотири людини, ще дев'ять отримали поранення. Про це повідомили мер міста Андрій Садовий та начальник місцевої ОВА Максим Козицький.

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За словами представників влади Львова, станом на 05:51 відомо про трьох загиблих та вісьмох поранених. Триває розбір завалів.

До 07:00 кількість загиблих зросла до чотирьох, а поранений – до дев'яти. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

О 08:35 МВС повідомили, що вже відомо про 32 поранених, серед них – дитина.

Росіяни поцілили у багатоквартирний будинок, внаслідок чого сталася пожежа, яку вже загасили.

Загалом пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин. На місці працює оперативний штаб, людей планують відселити.

Протиракети з Patriot знищили авіагрупу РФ навесні: оператор ЗРК показав, що сталося 13 травня.

Китай сумнівається, що Patriot збиває аеробалістичні "Кинджали", але посланник Сі не захотів побачити уламки цих ракет, коли був у Києві.

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