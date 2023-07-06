В ночь на 6 июля Россия ударила крылатыми ракетами "Калибр" по многоэтажке во Львове, в результате чего погибли три человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщили мэр города Андрей Садовой и начальник местной ОВД Максим Козицкий.

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По словам представителей властей Львова, по состоянию на 05:51 известно о трех погибших и восьми раненых. Продолжается разбор завалов.

Россияне попали в многоквартирный дом, в результате чего произошел пожар, который уже потушен.

В общей сложности повреждено около 60 квартир и 50 машин. На месте работает оперативный штаб, людей планируют отселить.

Противоракеты из Patriot уничтожили авиагруппу РФ весной: оператор ЗРК показал, что произошло 13 мая.

Китай сомневается, что Patriot сбивает аэробалистические "Кинжалы", но посланник Си не захотел увидеть обломки этих ракет, когда был в Киеве.

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