Китай сомневается, что Patriot сбивает Кинжалы. Но посланник Си не захотел увидеть обломки
Спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй, посетивший Киев в середине мая, аккурат в день, когда столичная противовоздушная оборона сбила несколько российских ракет "Кинжал", якобы засомневался в этом, но улики решил лучше не осматривать. Об этом рассказал Financial Times министр обороны Алексей Резников.
Издание пишет со ссылкой на украинских дипломатов, что китайский посланник "не верил в то, что американские Patriot перехватили российские гиперзвуковые ракеты".
"Я предложил [ему], что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", — сказал Резников.
Ли уехал из Киева, не ознакомившись с уликами, добавил глава Минобороны, а посольство КНР в Украине не ответило на запрос FT о комментариях.
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По словам Резникова, в мае, когда он встречался с официальными лицами США, ему позвонил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и сообщил о перехвате "Кинжала". Обращаясь к своим американским гостям, Резников, по его словам, сказал: "У меня для вас хорошие новости. Мы сбили "Кинжал".
"Фантастика!" – вспомнил Резников ответ официального представителя США.
"Все внимательно следят. И не только Индия. Китай тоже... Все, даже те, кто купил оружие у [России], будут внимательно следить", — добавил министр.
- В конце мая WSJ написала, что Ли якобы предлагал в Европе, чтобы за Россией сохранились оккупированные земли. На Банковой отреагировали на это, а затем и в МИД Китая.
- В начале лета посланник Си заявил, что Китай может отправить в Европу еще одну делегацию по войне в Украине.
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