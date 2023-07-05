Китай сомневается, что Patriot сбивает Кинжалы. Но посланник Си не захотел увидеть обломки

Спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй, посетивший Киев в середине мая, аккурат в день, когда столичная противовоздушная оборона сбила несколько российских ракет "Кинжал", якобы засомневался в этом, но улики решил лучше не осматривать. Об этом рассказал Financial Times министр обороны Алексей Резников.

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Издание пишет со ссылкой на украинских дипломатов, что китайский посланник "не верил в то, что американские Patriot перехватили российские гиперзвуковые ракеты".

"Я предложил [ему], что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", — сказал Резников.

Ли уехал из Киева, не ознакомившись с уликами, добавил глава Минобороны, а посольство КНР в Украине не ответило на запрос FT о комментариях.

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По словам Резникова, в мае, когда он встречался с официальными лицами США, ему позвонил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и сообщил о перехвате "Кинжала". Обращаясь к своим американским гостям, Резников, по его словам, сказал: "У меня для вас хорошие новости. Мы сбили "Кинжал".

"Фантастика!" – вспомнил Резников ответ официального представителя США.

СПРАВКА. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако, по сути, это модернизированный для подвеса на самолет баллистический "Искандер", объяснил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако, по сути, это модернизированный для подвеса на самолет баллистический "Искандер", объяснил LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

"Все внимательно следят. И не только Индия. Китай тоже... Все, даже те, кто купил оружие у [России], будут внимательно следить", — добавил министр.

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