Подоляк о "компромиссе" с РФ по территории: Зачем кое-кто продолжает затягивать конфликт?

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любой "компромиссный сценарий", предусматривающий отказ Украины от части своей территории, равнозначен признанию поражения демократии и росту конфликтов в мире. Об этом Подоляк написал в Twitter.

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"Любой "компромиссный сценарий", предусматривающий освобождение НЕ всех территорий Украины и о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, – равнозначен признанию поражения демократии, выигрышу России, консервации режима Путина и, как следствие, резкому росту конфликтов в глобальной политике", – написал он.

Подоляк убежден, что это "голубая мечта России".

"Вопрос риторический: зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в "российский медийный сценарий" и затягивать конфликт?" – отметил Подоляк.

Сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что посланник Китая по "урегулированию" войны Ли Хуэй во время визитов в страны Европы выступил за то, чтобы Запад призвал к "немедленному прекращению огня", оставив одновременно за Россией временно оккупированные ею территории.

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