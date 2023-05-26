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Подоляк о "компромиссе" с РФ по территории: Зачем кое-кто продолжает затягивать конфликт?

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 18:01
Подоляк о
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любой "компромиссный сценарий", предусматривающий отказ Украины от части своей территории, равнозначен признанию поражения демократии и росту конфликтов в мире. Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Любой "компромиссный сценарий", предусматривающий освобождение НЕ всех территорий Украины и о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, – равнозначен признанию поражения демократии, выигрышу России, консервации режима Путина и, как следствие, резкому росту конфликтов в глобальной политике", – написал он.

Подоляк убежден, что это "голубая мечта России".

"Вопрос риторический: зачем отдельные публичные субъекты продолжают играть в "российский медийный сценарий" и затягивать конфликт?" – отметил Подоляк.

  • Сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что посланник Китая по "урегулированию" войны Ли Хуэй во время визитов в страны Европы выступил за то, чтобы Запад призвал к "немедленному прекращению огня", оставив одновременно за Россией временно оккупированные ею территории.

Читайте также: Не должно быть "китайского", "ватиканского" и других мирных планов для Украины – ОП

Вадим Ребрина
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Китаймихаил подолякЛи Хуэй
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