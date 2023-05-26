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Подоляк про "компроміс" з РФ щодо території: Навіщо дехто продовжує затягувати конфлікт?

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 18:01
Подоляк про
Михайло Подоляк (скриншот)

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-який "компромісний сценарій", який передбачає відмову України від частини своєї території, рівнозначний визнанню поразки демократії та зростанню конфліктів у світі. Про це Подоляк написав у Twitter.

"Будь-який "компромісний сценарій", який передбачає звільнення НЕ всіх територій України та про який періодично говорять "анонімні джерела" в європейських та американських елітах, – рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна і, як наслідок, різкому зростанню конфліктів у глобальній політиці", – написав він.

Подоляк переконаний, що це "блакитна мрія Росії".

"Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в "російський медійний сценарій" і затягувати конфлікт?" – зазначив Подоляк.

  • Сьогодні The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що посланник Китаю з "урегулювання" війни Лі Хуей під час візитів до країн Європи виступив за те, щоб Захід закликав до "негайного припинення вогню", залишивши водночас за Росією тимчасово окуповані нею території.

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Вадим Ребрина
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китаймихайло подолякЛі Хуей
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