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Удар "Калібрами" по Львову: під завалами виявили ще два тіла, з'явилось відео перших хвилин видео

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 22:46
Відео: МВС
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Кількість жертв у результаті російського удару ракетами по Львову збільшилась до шістьох людей – під завалами виявили тіло ще однієї жінки. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Згодом він повідомив і про сьому загиблу. Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео перших хвилин після ракетного удару по Львову.

"Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло. Це жінка. Співчуття рідним і близьким загиблої", – написав голова ОВА.

Він також повідомив, що вже розібрано 70% руйнувань, і служби будуть працювати впродовж усієї ночі.

Початково було відомо про чотирьох загиблих віком від 32 до 63 років. О 15:16 Козицький повідомив, що кількість загиблих зросла до п’яти – з-під завалів дістали тіло жінки.

ДОПОВНЕНО О 00:13. Козицький написав про сьому загиблу – з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки.

  • В ніч проти 6 липня Львів атакували "Калібрами", Сили протиповітряної оборони збили сім із 10 ракет.
  • Речник Повітряних сил Ігнат заявив, що ракети "Калібр", якими росіяни вдарили по Львову, могли летіти на Київ, але різко звернули на захід.
  • Після удару по Львову Зеленський пообіцяв "відчутну відповідь ворогу".

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Оксана Житнюк
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