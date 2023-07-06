Кількість жертв у результаті російського удару ракетами по Львову збільшилась до шістьох людей – під завалами виявили тіло ще однієї жінки. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Згодом він повідомив і про сьому загиблу. Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео перших хвилин після ракетного удару по Львову.
"Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло. Це жінка. Співчуття рідним і близьким загиблої", – написав голова ОВА.
Він також повідомив, що вже розібрано 70% руйнувань, і служби будуть працювати впродовж усієї ночі.
Початково було відомо про чотирьох загиблих віком від 32 до 63 років. О 15:16 Козицький повідомив, що кількість загиблих зросла до п’яти – з-під завалів дістали тіло жінки.
ДОПОВНЕНО О 00:13. Козицький написав про сьому загиблу – з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки.
- В ніч проти 6 липня Львів атакували "Калібрами", Сили протиповітряної оборони збили сім із 10 ракет.
- Речник Повітряних сил Ігнат заявив, що ракети "Калібр", якими росіяни вдарили по Львову, могли летіти на Київ, але різко звернули на захід.
- Після удару по Львову Зеленський пообіцяв "відчутну відповідь ворогу".
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