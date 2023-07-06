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Кількість жертв у результаті російського удару ракетами по Львову збільшилась до шістьох людей – під завалами виявили тіло ще однієї жінки. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Згодом він повідомив і про сьому загиблу. Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео перших хвилин після ракетного удару по Львову.

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"Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло. Це жінка. Співчуття рідним і близьким загиблої", – написав голова ОВА.

Він також повідомив, що вже розібрано 70% руйнувань, і служби будуть працювати впродовж усієї ночі.

Початково було відомо про чотирьох загиблих віком від 32 до 63 років. О 15:16 Козицький повідомив, що кількість загиблих зросла до п’яти – з-під завалів дістали тіло жінки.

ДОПОВНЕНО О 00:13. Козицький написав про сьому загиблу – з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки.

В ніч проти 6 липня Львів атакували "Калібрами", Сили протиповітряної оборони збили сім із 10 ракет.

Речник Повітряних сил Ігнат заявив, що ракети "Калібр", якими росіяни вдарили по Львову, могли летіти на Київ, але різко звернули на захід.

Після удару по Львову Зеленський пообіцяв "відчутну відповідь ворогу".

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