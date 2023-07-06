Ракетний удар по Львову. ЗСУ: "Калібри" могли летіти на Київ, але різко повернули на Захід

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ракети "Калібр", якими росіяни вдарили по Львову, могли летіти на Київ, але різко звернули на захід. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ворог атакував із Чорного моря близько 01:00 — спочатку ракети рухалися на північ, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, щоб ракети долетіли якнайдалі і обійшли протиповітряну оборону.

"Була ймовірність, що ракети полетять на Київ, але вони різко звернули на захід і атакували Львів. Винищувачі намагалися знищувати по маршруту, але більшість ракет все-таки були збиті на заході", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що для посилення ППО необхідні західні винищувачі F-16.

Львів атакували "Калібрами", Сили протиповітряної оборони збили сім з десяти ракет.

Протиракети з Patriot знищили авіагрупу РФ навесні: оператор ЗРК показав, що сталося 13 травня.

Китай сумнівається, що Patriot збиває аеробалістичні "Кинджали", але посланник Сі не схотів побачити уламки цих ракет, коли був у Києві.

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