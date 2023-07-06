RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ракетний удар по Львову. ЗСУ: "Калібри" могли летіти на Київ, але різко повернули на Захід

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 11:32
Ракетний удар по Львову. ЗСУ:
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ракети "Калібр", якими росіяни вдарили по Львову, могли летіти на Київ, але різко звернули на захід. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ворог атакував із Чорного моря близько 01:00 — спочатку ракети рухалися на північ, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, щоб ракети долетіли якнайдалі і обійшли протиповітряну оборону.

"Була ймовірність, що ракети полетять на Київ, але вони різко звернули на захід і атакували Львів. Винищувачі намагалися знищувати по маршруту, але більшість ракет все-таки були збиті на заході", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що для посилення ППО необхідні західні винищувачі F-16.

Дивіться також: Зеленський показав наслідки атаки "Калібрів" на будинок у Львові – відео з дрона

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакиївльвівповітряні силиппоракетний ударЮрій Ігнат
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 