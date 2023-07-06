Ракетный удар по Львову. ВСУ: "Калибры" могли лететь на Киев, но резко свернули на Запад

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ракеты "Калибр", которыми россияне ударили по Львову, могли лететь на Киев, но резко свернули на запад. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, враг атаковал с Черного моря около 01:00 — сначала ракеты двигались на север, используя рельеф местности и русло Днепра, чтобы ракеты долетели как можно дальше и обошли противовоздушную оборону.

"Была вероятность, что ракеты полетят на Киев, но они резко свернули на запад и атаковали Львов. Истребители пытались уничтожать по маршруту следования, но большинство ракет все-таки были сбиты на западе", — сказал Игнат.

Он отметил, что для усиления ПВО необходимы западные истребители F-16.

Львов атаковали "Калибрами", Силы противовоздушной обороны сбили семь из десяти ракет.

Противоракеты из Patriot уничтожили авиагруппу РФ весной: оператор ЗРК показал, что произошло 13 мая.

Китай сомневается, что Patriot сбивает аэробаллистические "Кинжалы", но посланник Си не захотел увидеть обломки этих ракет, когда был в Киеве.

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