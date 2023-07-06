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Ракетный удар по Львову. ВСУ: "Калибры" могли лететь на Киев, но резко свернули на Запад

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 11:32
Ракетный удар по Львову. ВСУ:
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ракеты "Калибр", которыми россияне ударили по Львову, могли лететь на Киев, но резко свернули на запад. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, враг атаковал с Черного моря около 01:00 — сначала ракеты двигались на север, используя рельеф местности и русло Днепра, чтобы ракеты долетели как можно дальше и обошли противовоздушную оборону.

"Была вероятность, что ракеты полетят на Киев, но они резко свернули на запад и атаковали Львов. Истребители пытались уничтожать по маршруту следования, но большинство ракет все-таки были сбиты на западе", — сказал Игнат.

Он отметил, что для усиления ПВО необходимы западные истребители F-16. 

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Дмитрий Гриниченко
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Львоввойнакиевпворакетный ударвоздушные силыЮрий Игнат
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