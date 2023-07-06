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Львов атаковали "Калибрами", Силы противовоздушной обороны сбили семь из десяти ракет

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 08:52
Львов атаковали
Фото: соцсети

Силы противовоздушной обороны сбили семь из десяти крылатых ракет "Калибр", которые россияне запустили ночью на Украину. Есть попадание в жилой дом и объект критической инфраструктуры во Львове, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ночь на 6 июля, около 01:00, российские захватчики нанесли удар "Калибрами" с акватории Черного моря.

По словам военных, было зафиксировано несколько групп ракет, которые направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на запад.

Украинская авиация и зенитно-ракетные войска сбили семь из десяти ракет, которыми россияне хотели нанести удары по Украине.

Местные власти Львова и МВД сообщали, что в результате прямого попадания в жилой дом погибли четыре человека, еще 32 ранены, среди них есть ребенок.

По словам главы МВД Игоря Клименко, разрушены третий и четвертый этажи в двух подъездах.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Смотрите также: Зеленский показал последствия атаки "Калибров" на дом во Львове – видео с дрона

Милана Головань
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войнаракетапотерикалибр
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