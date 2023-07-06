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Львів атакували "Калібрами", Сили протиповітряної оборони збили сім з десяти ракет

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 08:52
Львів атакували
Фото: соцмережі

Сили протиповітряної оборони збили сім з десяти крилатих ракет "Калібр", які росіяни запустили вночі на Україну. Є влучання у житловий будинок та об'єкт критичної інфраструктури у Львові, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

В ніч проти 6 липня, близько 01:00, російські загарбники завдали удару "Калібрами" з акваторії Чорного моря.

За словами військових, було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та річище Дніпра, а потім різко змінили курс на захід.   

Українська авіація та зенітно-ракетні війська збили сім з десяти ракет, якими росіяни хотіли завдати ударів по Україні.

Місцева влада Львова та МВС повідомляли, що внаслідок прямого влучання у житловий будинок загинули чотири особи, ще 32 – поранені, серед них є дитина.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, зруйновані третій та четвертий поверхи у двох під’їздах.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Дивіться також: Зеленський показав наслідки атаки "Калібрів" на будинок у Львові – відео з дрона

Мілана Головань
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війнаракетавтратикалібр
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