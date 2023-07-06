UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Удар "Калибрами" по Львову: под завалами нашли еще два тела, появилось видео первых минут видео

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 22:46
Видео: МВД
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами
дополнено

Количество жертв в результате российского удара ракетами по Львову увеличилось до шести человек – под завалами обнаружили тело еще одной женщины. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Позднее он сообщил и о седьмой погибшей. Министерство внутренних дел опубликовало видео первых минут после ракетного удара по Львову.

"Во время разбора завалов во Львове спасатели обнаружили еще одно тело. Это женщина. Соболезнования родным и близким погибшей", – написал глава ОВА.

Он также сообщил, что уже разобрано 70% разрушений, и службы будут работать в течение всей ночи.

Первоначально было известно о четырех погибших в возрасте от 32 до 63 лет. В 15:16 Козицкий сообщил, что количество погибших возросло до пяти – из-под завалов извлекли тело женщины.

ДОПОЛНЕНО В 00:13. Козицкий написал о семи погибших – из-под завалов достали тело еще одной женщины.

  • В ночь на 6 июля Львов атаковали "Калибрами", Силы противовоздушной обороны сбили семь из 10 ракет.
  • Спикер Воздушных сил Игнат заявил, что ракеты "Калибр", которыми россияне ударили по Львову, могли лететь на Киев, но резко свернули на запад.
  • После удара по Львову Зеленский пообещал "ощутимый ответ врагу".

Читайте также: Атака на Львов. В городе запретили закрывать укрытия после жалоб – Садовый

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрелЛьвоввойнаракетный ударзавалы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 