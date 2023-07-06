Количество жертв в результате российского удара ракетами по Львову увеличилось до шести человек – под завалами обнаружили тело еще одной женщины. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Позднее он сообщил и о седьмой погибшей. Министерство внутренних дел опубликовало видео первых минут после ракетного удара по Львову.
"Во время разбора завалов во Львове спасатели обнаружили еще одно тело. Это женщина. Соболезнования родным и близким погибшей", – написал глава ОВА.
Он также сообщил, что уже разобрано 70% разрушений, и службы будут работать в течение всей ночи.
Первоначально было известно о четырех погибших в возрасте от 32 до 63 лет. В 15:16 Козицкий сообщил, что количество погибших возросло до пяти – из-под завалов извлекли тело женщины.
ДОПОЛНЕНО В 00:13. Козицкий написал о семи погибших – из-под завалов достали тело еще одной женщины.
- В ночь на 6 июля Львов атаковали "Калибрами", Силы противовоздушной обороны сбили семь из 10 ракет.
- Спикер Воздушных сил Игнат заявил, что ракеты "Калибр", которыми россияне ударили по Львову, могли лететь на Киев, но резко свернули на запад.
- После удара по Львову Зеленский пообещал "ощутимый ответ врагу".
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