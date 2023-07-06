дополнено

Количество жертв в результате российского удара ракетами по Львову увеличилось до шести человек – под завалами обнаружили тело еще одной женщины. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Позднее он сообщил и о седьмой погибшей. Министерство внутренних дел опубликовало видео первых минут после ракетного удара по Львову.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Во время разбора завалов во Львове спасатели обнаружили еще одно тело. Это женщина. Соболезнования родным и близким погибшей", – написал глава ОВА.

Он также сообщил, что уже разобрано 70% разрушений, и службы будут работать в течение всей ночи.

Первоначально было известно о четырех погибших в возрасте от 32 до 63 лет. В 15:16 Козицкий сообщил, что количество погибших возросло до пяти – из-под завалов извлекли тело женщины.

ДОПОЛНЕНО В 00:13. Козицкий написал о семи погибших – из-под завалов достали тело еще одной женщины.

В ночь на 6 июля Львов атаковали "Калибрами", Силы противовоздушной обороны сбили семь из 10 ракет.

Спикер Воздушных сил Игнат заявил, что ракеты "Калибр", которыми россияне ударили по Львову, могли лететь на Киев, но резко свернули на запад.

После удара по Львову Зеленский пообещал "ощутимый ответ врагу".

Читайте также: Атака на Львов. В городе запретили закрывать укрытия после жалоб – Садовый

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.