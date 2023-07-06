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Атака на Львов. В городе запретили закрывать укрытия после жалоб – Садовой

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 17:35
Атака на Львов. В городе запретили закрывать укрытия после жалоб – Садовой - Фото
Ликвидация последствий российской атаки во Львове (Фото: ГСЧС)

Во Львовской городской громаде запретили закрывать укрытия после ракетной атаки РФ, состоявшейся в ночь на 6 июля. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

"Поскольку обеспечить открытыми убежища на 100% невозможно, во Львове запрещаем закрывать укрытия!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что назначенные собственником здания ответственные лица должны выработать схему, согласно которой укрытия будут в свободном доступе круглосуточно.

Садовой обратил внимание, что причиной такого решения стали 10 жалоб на горячую линию в течение минувшей ночи относительно закрытых укрытий.

"Это решение окончательно и обсуждению не подлежит", – написал городской голова.

Смотрите также: Удар по Краматорску. МВД опубликовало первые минуты после ракетной атаки России

Артём Джерипа
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