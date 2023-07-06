Атака на Львов. В городе запретили закрывать укрытия после жалоб – Садовой
Во Львовской городской громаде запретили закрывать укрытия после ракетной атаки РФ, состоявшейся в ночь на 6 июля. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.
"Поскольку обеспечить открытыми убежища на 100% невозможно, во Львове запрещаем закрывать укрытия!" – говорится в сообщении.
Отмечается, что назначенные собственником здания ответственные лица должны выработать схему, согласно которой укрытия будут в свободном доступе круглосуточно.
Садовой обратил внимание, что причиной такого решения стали 10 жалоб на горячую линию в течение минувшей ночи относительно закрытых укрытий.
"Это решение окончательно и обсуждению не подлежит", – написал городской голова.
- В ночь на 6 июля государство-террорист Россия нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по многоэтажке во Львове. По уточненным данным ГСЧС, на месте трагедии погибли уже 5 человек, пострадали — 36, спасены — 7, эвакуированы 64.
- Президент Зеленский поделился в соцсетях видео с последствиями ночной ракетной атаки российских оккупантов на многоэтажный дом во Львове.
- 27 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по кафе в центре Краматорска, там было большое скопление людей. В результате теракта РФ в Краматорске на месте погибли 12 человек.
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