Атака на Львов. В городе запретили закрывать укрытия после жалоб – Садовой

Во Львовской городской громаде запретили закрывать укрытия после ракетной атаки РФ, состоявшейся в ночь на 6 июля. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

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"Поскольку обеспечить открытыми убежища на 100% невозможно, во Львове запрещаем закрывать укрытия!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что назначенные собственником здания ответственные лица должны выработать схему, согласно которой укрытия будут в свободном доступе круглосуточно.

Садовой обратил внимание, что причиной такого решения стали 10 жалоб на горячую линию в течение минувшей ночи относительно закрытых укрытий.

"Это решение окончательно и обсуждению не подлежит", – написал городской голова.

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