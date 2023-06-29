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Удар по Краматорску. МВД опубликовали первые минуты после ракетной атаки России – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 18:36
Видео: МВД
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Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по Краматорску и попали в заведение общественного питания, в котором было большое скопление людей. В Министерстве внутренних дел показали видео первых минут после террористического акта РФ.

В результате российских обстрелов погибли 12 человек, еще 65 получили травмы, отметили в ведомстве.

Видео были записаны на бодикамеры патрульных полицейских.

На видео полицейский находится на улице рядом с местом попадания российской ракеты и бежит внутрь здания.

Вокруг и внутри здания находится много людей, один из присутствующих говорит, что под завалами еще находятся люди.

Правоохранители, служащие ГСЧС, военные и люди в гражданском разбирают завалы своими руками.

На втором видео показано место попадания вечером, для разбора завалов уже работает специальная техника.

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Артём Джерипа
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