Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по Краматорску и попали в заведение общественного питания, в котором было большое скопление людей. В Министерстве внутренних дел показали видео первых минут после террористического акта РФ.

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В результате российских обстрелов погибли 12 человек, еще 65 получили травмы, отметили в ведомстве.

Видео были записаны на бодикамеры патрульных полицейских.

На видео полицейский находится на улице рядом с местом попадания российской ракеты и бежит внутрь здания.

Вокруг и внутри здания находится много людей, один из присутствующих говорит, что под завалами еще находятся люди.

Правоохранители, служащие ГСЧС, военные и люди в гражданском разбирают завалы своими руками.

На втором видео показано место попадания вечером, для разбора завалов уже работает специальная техника.

28 июня Служба безопасности Украины сообщила о задержании мужчины, корректировавшего российский ракетный удар по Краматорску.

Утром 29 июня поисковые работы были завершены.

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