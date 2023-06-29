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Удар по Краматорську. МВС опублікували перші хвилини після ракетної атаки Росії – відео видео

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29.06.2023, 18:36
Відео: МВС
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Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі

Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по Краматорську і влучили у заклад громадського харчування, у якому було велике скупчення людей. У Міністерстві внутрішніх справ показали відео перших хвилин після терористичного акту РФ.

Унаслідок російського обстрілу загинуло 12 осіб, ще 65 отримали травми, зазначили у відомстві.

Відео були записані на бодікамери патрульних поліцейських.

На відео поліціянт перебуває на вулиці поряд з місцем влучання російської ракети та біжить в середину будівлі.

Навколо та всередині будівлі перебуває багато людей, один з присутніх каже, що під завалами ще є люди.

Правоохоронці, службовці ДСНС, військові та люди в цивільному одязі розбирають завали власноруч. 

На другому відео показано місце влучання ввечері, для розбору завалів уже працює спеціальна техніка.

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Артем Джеріпа
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війнаКраматорськракетний удар
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