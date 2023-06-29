Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по Краматорську і влучили у заклад громадського харчування, у якому було велике скупчення людей. У Міністерстві внутрішніх справ показали відео перших хвилин після терористичного акту РФ.

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Унаслідок російського обстрілу загинуло 12 осіб, ще 65 отримали травми, зазначили у відомстві.

Відео були записані на бодікамери патрульних поліцейських.

На відео поліціянт перебуває на вулиці поряд з місцем влучання російської ракети та біжить в середину будівлі.

Навколо та всередині будівлі перебуває багато людей, один з присутніх каже, що під завалами ще є люди.

Правоохоронці, службовці ДСНС, військові та люди в цивільному одязі розбирають завали власноруч.

На другому відео показано місце влучання ввечері, для розбору завалів уже працює спеціальна техніка.

28 червня Служба безпеки України повідомила про затримання чоловіка, який коригував російський ракетний удар по Краматорську.

Вранці 29 червня пошукові роботи було завершено.

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