Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по Краматорську і влучили у заклад громадського харчування, у якому було велике скупчення людей. У Міністерстві внутрішніх справ показали відео перших хвилин після терористичного акту РФ.
Унаслідок російського обстрілу загинуло 12 осіб, ще 65 отримали травми, зазначили у відомстві.
Відео були записані на бодікамери патрульних поліцейських.
На відео поліціянт перебуває на вулиці поряд з місцем влучання російської ракети та біжить в середину будівлі.
Навколо та всередині будівлі перебуває багато людей, один з присутніх каже, що під завалами ще є люди.
Правоохоронці, службовці ДСНС, військові та люди в цивільному одязі розбирають завали власноруч.
На другому відео показано місце влучання ввечері, для розбору завалів уже працює спеціальна техніка.
- 28 червня Служба безпеки України повідомила про затримання чоловіка, який коригував російський ракетний удар по Краматорську.
- Вранці 29 червня пошукові роботи було завершено.
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