Атака на Львів. У місті заборонили закривати укриття після скарг – Садовий
У Львівській міській громаді заборонили закривати укриття після ракетної атаки РФ, яка відбулась у ніч проти 6 липня. Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття!" – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що призначені власником будівлі відповідальні особи мають напрацювати схему, згідно з якою укриття будуть у вільному доступі цілодобово.
Садовий зауважив, що причиною такого рішення стали 10 скарг на гарячу лінію впродовж минулої ночі щодо зачинених укриттів.
"Це рішення остаточне й обговоренню не підлягає", – написав міський голова.
- У ніч проти 6 липня держава-терорист Росія завдала удару крилатими ракетами "Калібр" по багатоповерхівці у Львові. За уточненими даними ДСНС, на місці трагедії загинули вже 5 людей, постраждало — 36, врятовано — 7, евакуйовано 64.
- Президент Зеленський поділився у соцмережах відео з наслідками нічної ракетної атаки російських окупантів на багатоповерховий будинок у Львові.
- 27 червня російські загарбники завдали ракетного удару по кафе в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей. Унаслідок теракту РФ у Краматорську на місці загинуло 12 людей.
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