Атака на Львів. У місті заборонили закривати укриття після скарг – Садовий

У Львівській міській громаді заборонили закривати укриття після ракетної атаки РФ, яка відбулась у ніч проти 6 липня. Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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"Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття!" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що призначені власником будівлі відповідальні особи мають напрацювати схему, згідно з якою укриття будуть у вільному доступі цілодобово.

Садовий зауважив, що причиною такого рішення стали 10 скарг на гарячу лінію впродовж минулої ночі щодо зачинених укриттів.

"Це рішення остаточне й обговоренню не підлягає", – написав міський голова.

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