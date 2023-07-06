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Атака на Львів. У місті заборонили закривати укриття після скарг – Садовий

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 17:35
Атака на Львів. У місті заборонили закривати укриття після скарг – Садовий - Фото
Ліквідація наслідків російської атаки у Львові (Фото: ДСНС)

У Львівській міській громаді заборонили закривати укриття після ракетної атаки РФ, яка відбулась у ніч проти 6 липня. Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття!" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що призначені власником будівлі відповідальні особи мають напрацювати схему, згідно з якою укриття будуть у вільному доступі цілодобово.

Садовий зауважив, що причиною такого рішення стали 10 скарг на гарячу лінію впродовж минулої ночі щодо зачинених укриттів.

"Це рішення остаточне й обговоренню не підлягає", – написав міський голова.

Дивіться також: Удар по Краматорську. МВС опублікувало перші хвилини після ракетної атаки Росії – відео

Артем Джеріпа
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